Las recientes imágenes de Jean Deza dentro de su automóvil con quien sería su nueva saliente, ha causado una gran polémica en el mundo de la farándula. Y es que su expareja, Jossmery Toledo estuvo como invitada en el programa “Amor y Fuego” para comentar al respecto.

La exsuboficial mencionó que la chica en cuestión sería una chef trujillana de nombre Andrea Castillo, quien también denunció anteriormente al futbolista por agresión física. “Creo que ella también lo denunció”, indicó la expolicía.

Por su parte, Rodrigo González, sorprendido con estas declaraciones pidió a su equipo de producción que confirmara esta información. Es por ello que mostraron un post del medio Hildebrant en sus Trece donde se daba a conocer esta denuncia.

“Ella es Andrea Castillo, en su momento lo denunció y vuelve a salir con él (...) La encerró en el baño y le tiró puñetes”, mencionó el conductor. “Ahora sí definitivamente creo todo lo que ha denunciado porque a mí también me hizo daño como cuando me forcejeó y me dejó moretones en el brazo”, agregó Jossmery.

En dicha publicación se puede apreciar el presunto testimonio de Andrea Castilla, quien acusó a Jean Deza de golpearla en más de una ocasión y hasta amenazarla de muerte.

“Me golpeó varias veces con una escoba en el brazo, me tiró puñetes, caí al piso y empezó a patearme. Me ahorcaba y decía que iba a matarme, que se iba a desgraciar. Me defendí y escapé, me encerré en el baño una hora para que se calmara. No era la primera vez que me agredía”, dijo la joven.

Jean Deza ampayado con joven que lo denunció por agresión - Ojo

TE PUEDE INTERESAR