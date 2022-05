Se encienden las alarmas. Juan Víctor Sánchez sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para confesar que Andrea San Martín habría hecho que botaran a una de las profesoras del nido de su pequeña hija.

Y es que el extripulante de cabina reveló mediante sus historias de Instagram que todo se habría dado a raíz de una fotografía de su hija que le llegó a sus redes, y donde coincidentemente aparecía dicha docente.

“Despidieron a una profesora del nido de mi hija porque me llegó una foto en grupo donde sale ella... No le bastó con pedir cámaras de seguridad de su condominio para ver quién me mandó la foto de mi hija... Ahora van a amedrentar a las mises del nido, como lo hizo en el nido anterior”, comenzó diciendo.

“¿Dejar a alguien sin trabajo, pisoteando como siempre, por el simple hecho de que me hagan llegar una foto? ¿Qué sigue? Rabia y odio decía de mi familia ¿no?”, agregó.

