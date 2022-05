Durante una entrevista con el programa “Dilo fuerte”, Juan Víctor Sánchez reveló que Andrea San Martín podría haber sido manipulada por su abogado, Wilmer Arica, para obstruir su vínctulo con su hija de 3 años.

“Quizás no es ella, quizás está en un entorno que no la puede guiar y le puede iluminar el camino”, dijo Juan Víctor a Lady Guillén. Además, reveló que en cada conflicto, el señor Wilmer Arica llamaba a Andrea San Martín para darle instrucciones como no dejarlo pasar a su casa o grabarlo durante las visitas.

“De repente el abogado, yo considero que el abogado no es un buen abogado que le vaya a decir ‘oye, te asesoro bien y esta es la manera que tienes que hacer las cosas, concilia’, o sea, yo he estado en la puerta de la casa de la mamá de mi hija por entrar a ver a mi hija, ella iba a acceder que yo entre, y el abogado le decía ‘no, pídele una prueba COVID porque ayer ha salido’, el abogado no quería que yo pase, o cuando estaba la primera constatación previamente, yo trataba de decirle a ella ‘ya, déjame pasar, voy a comenzar’, y él en el altavoz le decía ‘grábalo, grábalo, grábalo’”.

En ese sentido, Juan Víctor Sánchez recordó que Andrea San Martín ya pasó por este mismo conflicto con el padre de su hija mayor, Sebastián Lizarzaburu, y Wilmer Arica también fue su abogado para ese caso.

“No olvidemos que ella ya tiene una previa demanda de alimentos, una previa denuncia por violencia psicológica, o sea, ya es recurrente ¿me entiendes? Y es el mismo señor”, explicó el extripulante de cabina.

“De repente el señor trabaja así y considera que su trabajo está bien”, comentó.

Fuente: Panamericana Televisión

