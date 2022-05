La señora Alicia Díaz, la madre de Juan Víctor Sánchez, reveló que Andrea San Martín habría pedido a su expareja que deje de publicar fotos de sus hija en las redes sociales, pese a que ella graba diaramente a su niña y muestra su rutina en Instagram.

“O sea que papi no puede recibir fotos ni postear, pero mami me tiene todos los días frente a su camarita??”, escribió Alicia Díaz en Instagram Stories, dejando entrever que la ‘ojiverde’ no quiere que Juan Víctor muestre a su hija en las redes.

En ese sentido, la señora se refirió al hecho de que la pequeña es expuesta diariamente en redes sociales ante miles de extraños: “Tengo 3 años y desconozco que más de un millón de personas me ven todos los días, toooodos lo días... Hasta cuándo me baño!!!”.

Asimismo, la abuela de la hija de Andrea San Martín recordó que existen pruebas de que su nieta a veces no quiere salir en redes y, cuando llora, su mamá reacciona mal:

“A veces no me gusta y me pongo de mal humor y lloro y grito y mamá me lleva al cuarto a... “hacer que respire y me calme”... He ido a mi cole y hay misses nuevas, donde están las otras? Eran buenas y ya no están... por qué desaparece la gente?”, se lee en la publicación.

