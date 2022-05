Los problemas entre Juan Víctor Sánchez y Andrea San Martín no parecen tener una solución cercana. Y es que el extripulante de cabina todavía no puede externar a su hija del hogar de la ‘ojiverde’, quien ni siquiera se ha molestado en explicar por qué razón no deja que la niña vea con normalidad a su papá.

Y previo a la celebración del Día de la Madre, Juan Víctor Sánchez sorprendió a propios y extraños al lucirse al lado de la señora Juana Morán, la mujer que fue niñera de las hijas de Andrea San Martín durante varios años.

Foto: Instagram @juanvictors_

“La Sra. Juanita en la casa!”, escribió Juan Víctor Sánchez en Instagram Stories. Según se puede ver en las imágenes, la exniñera de las hijas de Andrea San Martín llegó a una celebración realizada por la familia de Juan Víctor.

Foto: Instagram @juanvictors_

Como se recuerda, la señora Juana apoyó a Juan Víctor Sánchez en la denuncia que realizó en el programa de Andrea Llosa. Para sorpresa de muchos, la señora acusó a Andrea San Martín de tener malos tratos con sus hijas.

