Este jueves 26 de mayo, durante el programa América hoy, la psicóloga Lizbeth Cueva se pronunció sobre el polémico caso de Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez, debido a que se dejó entrever que ella tendría parte de responsabilidad al haber tratado a la ‘ojiverde’ y ser cercana al abogado Wilmer Arica, defensor de la influencer.

“Ahí yo creo que hay algo muy delicado y tenemos que decirlo: nadie, nadie puede condicionar al padre para que vea a sus hijos porque es un derecho del padre”, dijo Lizbeth Cueva sobre las condiciones que Andrea San Martín ha puesto al padre de su hija para que la vea con libertad.

Incluso, Lizbeth Cueva lamentó que algunos abogados prioricen otros temas antes que el bienestar del niño: “Lamentablemente los abogados tienen otra mirada y eso sí me parece bastante delicado porque ellos tienen llegada a las personas y son los primeros conciliadores”.

“El amor a los hijos o el desarrollo emocional a los hijos no es negociable, no es negocio, no se negocia ni con dinero ni con condiciones. Este padre, el señor Juan Víctor, quiere ver a su hija y yo sí respaldo esa posición, o sea, tiene derecho a visitar a su hija porque ama a su hija”, añadió la experta.

La psicóloga también reveló que su opinión se la dio en privado a Andrea San Martín, pero ella no es culpable que no hayan seguido su consejo: “Esta recomendación de que Juan Víctor vea a su hija con libertad -porque yo estoy siempre a favor de que los hijos y los padres se vean con libertad- lo he dado siempre hasta fuera de cámaras, ojo, pero cada quién toma su decisión, así que no vengan a decir que yo me confabulo para que no vean a sus hijos, jamás yo voy a avalar que un padre no vea a sus hijos, jamás, salvo que exista obviamente casos de abuso, violencia”.

Por su parte, Mariella Zanetti cuestionó a Andrea San Martín: “Yo siempre he dicho que yo me la he pasado luchando por los derechos de mi hija, y si yo me paso luchando por los derechos de mi hija que es la manutención, ¿cómo le puedo quitar ver a su padre? El problema, al fin y al cabo, es mío con el padre, el tema es de adultos, no de niños”.

Fuente: América Televisión

