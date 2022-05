El viernes 27 de mayo de 2022, el programa “Dilo fuerte” transmitió una entrevista con Juan Víctor Sánchez en la que reveló que Andrea San Martín le exige una pensión de alimentos de 5 mil soles para su hija de 3 años. Asimismo, confesó que su pequeña comprende bien la situación.

“Todos los días me voy a dormir pensando en mi hija, de ahí no voy a hablar más de ese tema”, dijo Juan Víctor, evidentemente afectado por la separación. “Sí (la extraño), bastante”, añadió. “¿Sabes que ella va a crecer?”, le preguntó Lady Guillén.

“Sí, obvio, ya he hablado con ella, yo le escribo a diario, ella me llama siempre, nos matamos de risa”, contó Juan Víctor, pero no quiso dar más detalles: “Es algo entre ella y yo. Te amo, te amo, mi amor, te extraño. Interdiario le escribo, tengo un blog de notas donde le voy contanto todas las cosas de la mejor manera sin hablarle mal de su mamá (...) a pesar de todo es su mamá”.

“Tu hija tiene 3 años, tiene la edad de mi hija, y los niños a esa edad se dan cuenta de todo, te hacen preguntas, sienten y saben muy bien qué podría estar pasando o preguntan dónde está mi papá”, señaló Lady Guillén.

Por su parte, Juan Víctor explicó que su hija sabe que su mamá no quiere que salga con su papá: “Ah, no, ella sabe, ella sabe, o sea, cuando en algún momento se me ha colgado la llamada, o sea, me han colgado la videollamada como cuatro veces, y por qué era, porque evidenciaba la situación en la que estaba mi hija, o sea, mi hija decirme ‘mi mamá no quiere que vaya con ustedes’”.

“(Me dice) mi mamá no quiere, literalmente, y es una niña de 3 años, le estás haciendo daño, no le estás haciendo un favor a tu hija”, acotó.

