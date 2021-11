Este viernes 5 de noviembre, el programa ‘Amor y Fuego’ se comunicó con la expareja y padre de la hija menor de Andrea San Martin, Juan Víctor, quien tuvo fuertes comentarios contra la ‘Ojiverde’, incluso la acuso de racista.

Durante la última emisión del show de farándula conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, el piloto no se quedó callado y se despachó con todo contra la ‘mamá influencer’

“Yo no puedo hablar con ella porque me va a denunciar. Si yo le pido el número de pediatra, me denuncia por acoso, entonces ¿cómo me comunico? Hay muchísimo odio contra mi familia, contra mi mamá, porque dijo algo que no tenía que decir, contra mi hijo hay comentarios racistas, tratan de humillarme”, indicó en un inicio.

Asimismo, Juan Víctor Sánchez reveló porque no le dio permiso a su pequeña para que viaje a Estados Unidos junto a su mamá y a Sebastián Lizarzaburu.

“Hay denuncias de por medio y sería contraproducente que, al presentar una denuncia contra ella, le brinde un permiso de viaje (...) No es algo de que si le cortó el cabello, si la expuso o no, no es eso nada más, es un tema que estoy seguro que no saben ellos ni siquiera que yo tengo información”, argumentó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO