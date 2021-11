Juan Víctor Sánchez, padre de la segunda hija de Andrea San Martín, denunció que la modelo no le ha permitido llevarse a la menor, pese a que existe un régimen de visitas acordado ante el Poder Judicial.

“Lamentablemente, hoy, según un régimen de visitas firmado el año pasado, se me negó llevarme a mi hija conmigo, cuando ya estaba estipulado que la recoja”, escribió el expiloto en su cuenta de Instagram.

Indicó que San Martín quiso darle la “facilidad” de ingresar al departamento para poder compartir con su hija de cuatro años, pero que él no aceptó. Juan Víctor lamentó también que su otro hijo tampoco pueda ver a su hermanita.

“No he accedido ya que tras más de dos años, llevándome a mi hija conmigo y ahora queriendo agarrarse de un ‘resultado’ tomado por su abogado, más no por el Poder Judicial, como pretexto para privarme a mi hija. Ahora no sé cuando podré llevarme conmigo a mi hija (...) ahorita estoy camino a casa y no se qué respuesta darle a Sebitas sobre no llegar con su hermana”, agregó indignado.

Juan Víctor denuncia que Andrea San Martín no le dejó llevarse a su hija | FOTO: @juanvictors_

