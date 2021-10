Juan Víctor Sánchez, el padre de la segunda hija de Andrea San Martín, viene recibiendo una serie de ataques en redes sociales tras arremeter contra Sebastián Lizarzaburu en el programa ‘Amor y Fuego’. La expareja de la modelo aprovechó para informar que hay un proceso legal, el cual espera culmine pronto, para que toda la fanaticada “abra los ojos”.

Como se recuerda, Juan Víctor y Andrea están envueltos en una batalla legal, luego de que la influencer lo denunciara por presunta violencia psicológica. Y es que el expiloto de avión habría amenazado con enviarle una carta notarial si su pareja, Sebastián Lizarzaburu, no dejaba de grabarse con su hija Lara de 3 años. “Que se dejen de estar exponiendo a mi hija; que se deje, su pareja (de exponerla) Su integridad física y mental se está viendo expuesta. Lo he conversado con psicólogos”, había declarado en setiembre Juan Víctor.

Esta vez, el último 13 de octubre, la expareja de Andrea San Martín se pronunció en su cuenta de Instagram, pues al parecer, venía recibiendo criticas de los defensores de la exchica reality.

“Si eres de esa clase de persona y estás aquí para satisfacer tu morbo, puedes bloquearme, por favor. Porque mucha gente por aquí solo se dedica a hablar huev*** y media sin saber todo lo que hay detrás”, escribió Juan Víctor.

Además, reconoció que si bien él sacó los trapos sucios en televisión, ahora prefiere no echar más leña al fuego.

“Son temas que sí, que he hablado, pero prefiero no exponerlos o hacerlos públicos, para no echar más leña al fuego, pero que ya se ha iniciado un proceso legal, que cuando culmine el proceso, toda esa fanaticada quizás abra los ojos”; sentenció.

