Este miércoles 15 de diciembre, Juan Víctor Sánchez por fin pudo reencontrarse con su hija tras estar un mes separados debido al impedimento del régimen de visitas de Andrea San Martín.

En diálogo con Amor y fuego, Juan Víctor explicó que tuvo que contactarse con el abogado de la influencer, quien finalmente lo autorizó a visitar a la niña, pero dentro del departamento de Andrea y no con externamiento, como estipula la conciliación.

“Ellos han ingresado una demanda de variación (de régimen de visitas), pero eso no significa que no se tenga que seguir cumpliendo la misma conciliación”, dijo Juan Víctor.

El ex de Andrea San Martín contó que finalmente pudo ingresar y estuvo dos horas con su hija en la salsa de juegos: “Lógicamente la extrañaba bastante a mi hija (...) pensé que no la iba a ver, me sorprendió, estuve con ella, hablé con ella, la apachurré y luego me guiaron al cuarto de juegos y ahí es donde he estado todo el rato”.

Incluso, Juan Víctor reveló que saludó a Sebastián Lizarzaburu, ya que estaba en casa: “Sí, lo saludé como siempre lo he venido haciendo (...) He estado en el cuarto de juegos con la cámara de seguridad arriba”.

Sin embargo, Juan Víctor evitó conversar con Andrea San Martín, aunque tuvo que soportar su presencia durante las dos horas, ya que la influencer vigiló el encuentro: “No quiero exponerme a romper las medidas de protección que ella tiene. Quizás hasta ella inclusive estuvo presente dentro de estas cuatro paredes durante la mitad del tiempo que yo he estado con mi hija observando si es que yo le decía algo a mi hija”.

“Estaba ahí, a un metro nuestro, interactuaba inclusive por momentos (...) Ella estaba parada mirándonos, es muy incómodo, lógicamente”, relató Juan Víctor.

“He aprovechado en ese momento para hacer videollamada con mi novia, mi hijo, mi mamá y mi hermana, mis sobrinos para que al menos la vean, porque hace un mes no la podían ver”, contó.

Willax - Juan V vio a su hija - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

