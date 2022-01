La expareja de Andrea San Martín, Juan Víctor Sánchez, enfrentó a una usuaria que lo mandó al psiquiatra y lo tildó de “infeliz” y “mala” persona por denunciar públicamente que la ‘ojiverde’ no le permite ver a su hija con normalidad.

“Todo lo haces te hace ver como una persona mala, infeliz, en vez de llevar una buena relación de padres sin necesidad q tanto papeles tantas broncas, como si tu hija sería un trofeo, primero ve a un psicólogo, psiquiatra y luego ver una película cicatrices... no todo en la vida es odio, broncas, venganzas, señor”, escribió la internauta.

“Ok, iré al psiquiatra, al psicólogo... porque estoy mal por querer ver a mi hija. Porque estoy mal por defenderla. Tienes razón, vaya que tenía que leer este mensaje para darme cuenta”, respondió Juan Víctor Sánchez.

Foto: captura Instagram Juan Víctor Sánchez

Pero eso no fue todo, ya que una usuaria mencionó a Sebastián Lizarzaburu, dejando entrever que Juan Víctor Sánchez estaría celoso.

“Qué tiene que ver la actual pareja de la mamá de mi hija aquí? Ud cree que todo empezó cuando iniciaron sus viajes? Acaso sabe todo lo que venía pasando antes? Las solicitudes que yo le hacía directamente a ella y ella ignoraba u omitía?? Frente a psicólogos y abogados... Llevarme a mi hija? Cuando a mis espaldas quisieron hacerlo y yo solicité permiso para agregarla a mi solicitud de residencia y al negármela no la agregué. O sea, uno cumple con lo que la sangre que tengo en la cara me dicta... sin embargo por otro lado a mis espaldas querían llevársela y pues uno es el que genera temor que se la lleven... Ud viene a decirme patán? Una mujer dice las cosas que yo pude decir y normal, bien hecho? No? Pero un hombre lo dice... y pues es un patán, para cerrar, qué hace aquí? JV pero por qué siempre a la defensiva?? Por gente como usted... que juran tener la razón sin saber todo lo que hay detrás... es decir ignoras”, manifestó Juan Víctor Sánchez.

Foto: captura Instagram Juan Víctor Sánchez

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia estaría enamorada de Pancho Rodríguez

¿Yahaira Plasencia confirma relación con Pancho Rodríguez?: “Estoy feliz” (Video: América TV)

TE PUEDE INTERESAR