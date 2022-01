La influencer Andrea San Martín continúa en el ojo de la tormenta pese a que ha decidido continuar apareciendo en las redes sociales sin inmutarse por las constantes quejas de Juan Víctor Sánchez, quien desde hace semanas no puede ver con normalidad a su hija.

Recientemente, la madre de Juan Víctor Sánchez realizó un live en Instagram, donde los usuarios preguntaron detalles del enfrentamiento entre Andrea San Martín y su hijo, entre ellos la presunta pelea entre la ‘ojiverde’ y su mejor amiga, Terelu Chamorro.

“¿Qué pasó con Terelu? Terelu es tan linda”, respondió la señora Alicia Díaz a los usuarios que preguntaron por la amistad entre Andrea San Martín y Terelu Chamorro. Y es que las amigas dejaron de mostrarse juntas poco antes de la reconciliación entre la influencer y Sebastián Lizarzaburu.

Poco antes, en marzo del año 2020, Andrea San Martín dedicó un extenso mensaje donde habló de los 13 años de amistad que tenía con Terelu: “Tengo una buena razón para creer que aún existe gente buena en el mundo que valore lo que uno hace por el otro, que ponga el pecho por ti con toda la seguridad de conocerte, que jamás te dé la espalda y que por encima de todo quiera verte realmente feliz. Mi razón son estos 13 años de amistad entre Tere y yo”.

“Y ustedes pensarán que nos parecemos mucho pero no! Tere es mi polo opuesto totalmente y la amo! Amo su corazón bueno y preocupado, la forma en la que movía cielo mar y tierra para estar conmigo siempre y cuando ella me dice que tan orgullosa está de mi creo que me llena mas que si saliera de cualquier otra boca. Ella es mi hermana (como siempre nos presentábamos) y yo no sé con quien envejeceré pero lo que sí sé es que ella sostendrá mi mano hasta el último de nuestros días”, se lee en la publicación.

En ese momento, Andrea San Martín aseguraba que nunca dejarían de ser amigas: “No importa que tanto cambien nuestras vidas año tras año, aveces compartes mas con otras personas por trabajo pero nuestra amistad es inamovible y está en el primer puesto siempre. Gracias @tereluchamorro”.

Sin embargo, actualmente Andrea San Martín se muestra alejada de su amiga, quien en redes sociales sí tiene contacto con Juan Víctor Sánchez y su madre, Alicia Díaz.

