¡Una guerra de nunca acabar! Tras la lucha mediática entre Juan Víctor Sánchez y Andrea San Martín por el derecho de ver a la hija que ambos tienen en común, la expareja de la modelo se reunió con Alejandro Aguinaga, del partido Fuerza Popular, con quien buscan implementar un proyecto de ley que impulse la tenencia compartida en padres separados.

“Somos un grupo de padres de familia y madres, a los que se nos impide el vínculo con el menor. Somos cerca de mil personas que estamos apoyando esta iniciativa, todos velando por el interés del menor”, comenzó diciendo.

En ese sentido el extripulante de cabina no dudó en mostrar su fastidio con Andrea San Martín, pues aseguró que para él, se está cometiendo violencia psicológica hacia su menor hija tras cambiar toda la rutina que tenía con él.

“El no estar con ella es muy duro, que está tan cerca y no puedes abrazarla, compartir con ella su rutina diaria que también tenía conmigo. De 14 días al mes que compartía con ella, a media hora... Es una situación que no se la deseo a nadie, porque estás que la privas y eso lo considero una violencia psicológica contra la pequeña”, expresó bastante indignado.

