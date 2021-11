La modelo Andrea San Martin, su pareja Sebastián Lizarzaburu y su hija mayor Maia viajaron a Miami para sorprender a su hermano Rodrigo. La ‘Ojiverde’ tenía planeado viajar con sus dos pequeñas, sin embargo, no pudo llevarse a su hija menor debido a que Juan Víctor no le habría otorgado permiso.

Por este motivo, la ‘mamá influencer’ aprovechó para mandarle una ‘chiquita’ al padre de su segunda pequeña, argumentado que quería darle a su familiar una “doble sorpresa”, la cual no se pudo.

Luego de esto, la madre del piloto no se quedó callada y arremetió contra Andrea en su cuenta de Instagram. “Aquí pues me comparten cómo se maneja la misma estrategia de hace dos años. Postea, deja que lo destruyan, elimina el post y lo que no te conviene, vuelve a postear. Tal para cual, el alumno aprende rápido”, escribió en sus historias.

Foto: (Instagram/@aliciadvm).

Asimismo, la señora Alicia acusó a Andrea y a Sebastián de hacerse las ‘victimas’ y de manipuladores. “Todos sabemos que les gusta hacerse las víctimas y manipular a los ‘seguidores’. La verdad que estoy observando cómo se maneja esto de las redes y sobretodo qué fácil manipulan a la gente y todos como borreguitos saltan de un Instagram a otro”, añadió.

Por su parte, Juan Víctor también se sumó a las críticas que realizó su madre y publicó varios emojis de “borreguitos” en sus historias de Instagram.

Foto: (Instagram/@juanvictors_)

