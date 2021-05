Julián Zucchi sorprendió a todos sus seguidores al confesarles que se sometió a una vasectomía en una clínica local. Y es que el exchico reality grabó varios videos para su cuenta de Instagram de lo que fue este proceso.

En los videos que compartió Zucchi en sus redes sociales, se logra ver cómo él y Yiddá Eslava van en el auto hacia la clínica. “Nos vamos a que le hagan la intervención quirúrgica de la vasectomía. Les iremos contando cómo va todo”, dijo su esposa.

Tras el procedimiento, Julián se grabó mucho más tranquilo y contando que la intervención quirúrgica fue muy rápida y hasta sin dolor. “Tengo que hacer reposo hasta mañana, ya se me fue la anestesia. No hay dolor, queda una sensación ahí, pero todo muy bien. Ahora con los medicamentos se me va a pasar”, dijo.

Recordemos que hace algunos días, Julián Zucchi explicó en sus redes sociales las razones por las que él y Yiddá Slava decidieron que se someta a esta operación. Una de ellas fue porque ambos ya no quieren tener más hijos.

ZONA POPULAR | Julián Zucchi se sometió a la vasectomía: “No hay dolor”

TE PUEDE INTERESAR