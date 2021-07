¡Alza su voz! La periodista Juliana Oxenford se pronunció este lunes 13 de julio sobre las protestas que se vienen realizando en Cuba contra la dictadura castrista impuesta en la isla desde hace 60 años. Además, aprovechó para increpar a los líderes de la izquierda peruana para que se pronuncien sobre el tema.

Durante la última emisión de su programa ‘ATV Noticias, Al estilo Juliana’ cuestionó que Vladimir Cerrón, Verónika Mendoza, Pedro Francke, entre otros representantes de la izquierda, todavía no salen a dar su opinión sobre los hechos.

“No debería, digo yo, la izquierda, sobre todo la izquierda que representa Cerrón que le encanta tuitear y demás, condenar lo que está sucediendo en Cuba, en este país comunista y felicitar a los valientes, isleños cubanos que han salido a decir: ¡Democracia! Por favor ¡queremos libertad!”, indicó en un primer momento.

“Señores las dictaduras no son exclusivas de la izquierda o la derecha, no importa quien la ejecute, siempre va estar mal, porque nadie te puede privar de tus derechos ni pisotear la democracia. Por eso, ya queremos que Keiko (Fujimori) acabe con su pataleta para concentrarnos en Castillo y compañía, justamente para que no vulneren el estado de derecho”, añadió.

Vanya Thais le responde a Juliana Oxenford

Vanya Thais le respondió fuerte y claro a la periodista Juliana Oxenford, luego de que la tildara de ‘odiadora por excelencia’ y ‘difamadora’ a nivel nacional.

“Juliana Oxenford, mientras yo estoy con mi gente, protestando por mis ideales PACÍFICAMENTE, me entero de que sigues hablando de mí al aire. De verdad, ya supérame, reina. Mi paciencia tiene límites”, fue la contundente respuesta de Thais.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO