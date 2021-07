Macs Cayo, exparticipante de “El gran show”, arremetió contra Juliana Oxenford con fuertes palabras. El hermano de Stephanie Cayo afirmó que la conductora de televisión tomó partido por Pedro Castillo.

A través de Instagram, Macs Cayo compartió una imagen del programa de Juliana Oxenford transmitido la noche del jueves 8 de julio. El bailarín lamentó el análisis de la conductora sobre la investigación de los Dinámicos del Centro.

“Acá Juliana tratando de encontrar algún tipo de error en la investigación de los Dinámicos del Centro y Perú Libre”, escribió el hermano de Bárbara y Fiorella Cayo.

Pero eso no fue todo, ya que Macs Cayo se burló de la periodista: “La novia de Castillo”, escribió junto a una imagen de Juliana Oxenford.

Macs Cayo no es el único personaje del espectáculo que se ha manifestado contra Juliana Oxenford. Semanas atrás, la propia Magaly Medina confirmó que estaban distanciadas debido a las opiniones tan distintas que tienen sobre el proceso electoral.

“Este canal por ejemplo es pluralista, aquí podemos discrepar. Personalmente yo discrepo con quien es mi compañera, y a quien he considerado una buena amiga, Juliana Oxenford (...) Discrepo con ella, prefiero no hablarle en estas temporadas hasta que pase todo. De ahí la saludaré nuevamente, pero ahora los ánimos están caldeados. No comulgo con ella, ella no comulga conmigo definitivamente”, señaló la periodista.

