Juliana Oxenford utilizó unos minutos de su noticiero para hablar sobre Sigrid Bazán, quien la mencionó el último domingo en el programa “Sin Medias Tintas” con Christian Hudtwalcker.

Y es que la periodista se refirió a lo que dijo la congresista Susel Paredes, que en el Congreso de la República hay varios parlamentarios que tienen COVID-19.

“Lo que ha dicho es que se está actuando de una manera negligente en el Congreso porque hay reuniones, se citan a muchos congresistas y no solo va el parlamentario, el asesor”, comenzó diciendo en ATV.

“Hay algunos que se aparecen con un séquito de trabajadores de sus propios despachos. La congresista Sigrid Bazán tiene uno, pobrecito, que lo contrató para que la grabe mientras se sienta, para sus historias en Instagram”, bromeó Juliana.

Enfrentamiento en televisión nacional

Recordemos que en el programa “Sin Medias Tintas”, la congresista de Juntos por el Perú (JPP) indicó que se sintió atacada por varios periodistas, entre ellos Juliana Oxenford, Beto Ortiz, entre otros.

“Yo no he dicho que soy víctima (por ser mujer de izquierda), sino que se le juzga de diferente manera, se habla de sus novios, de sus vínculos y nunca acusaciones. Tú me dices quiénes me juzgan y me pides una lista. Han puesto mis fotos personales, tú, Beto Ortiz, Magaly Medina, Juliana Oxenford, ¿Crees que eso no han hecho con otros congresistas?”, expresó Sigrid.

“Sigrid Bazán, ayer me mencionó en el programa SMT como parte de un grupo que la crítica. Claro que sí. Lo hice porque fui testigo de cómo se creía la ama y señora de la prensa nacional, cuando lo que hizo fue usar el periodismo para ser influencer y luego congresista. ¿Es mentira? Es que no es periodista. Jamás lo fue”, finalizó diciendo Juliana.

