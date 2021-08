¡Indignada! Así se mostró Juliana Oxenford en sus redes sociales tras recibir varios insultos de grueso calibre de parte de la dueña del hospedaje canino que no permitía el ingreso de perros de familias comunistas.

En su cuenta de Twitter, la presentadora de ‘ATV Noticias’, reveló los agravios que recibió por parte de la propietaria del establecimiento para perritos. La señora tildó a la periodista de ‘ignorante’ y ‘mala persona’.

“Soy la del ‘perruqueo’. Por tu culpa tuve amenazas de muertes, llamadas desde Venezuela. Eres una hija de p*ta (...) Eres una mala persona y a las personas como tú siempre les irá mal. Caviar asquerosa, ojalá termines comiendo de la basura por ignorante”, fue el mensaje que le envió la dueña del hotel a Juliana.

Se acuerdan de la dueña de la boutique para perros que no aceptaba mascotas de comunistas? Bueno, parece que no sólo los perros tienen que andar con cuidado. Esta mujer es una amenaza viviente. pic.twitter.com/7iGvNzJVzV — Juliana Oxenford (@julianaoxenford) August 1, 2021

Ante esto, la periodista no se quedó callada y contestó: “Se acuerdan de la dueña de la boutique para perros que no aceptaba mascotas de comunistas? Bueno, parece que no sólo los perros tienen que andar con cuidado. Esta mujer es una amenaza viviente”.

Como se recuerda, Juliana Oxenford utilizó unos minutos de su programa para manifestar su indignación contra Pedro Castillo por ratificar a Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros a pesar de ser investigado por apología al terrorismo.

La comunicadora, que viene siendo duramente cuestionada por su supuesto apoyo a Castillo Terrones durante la segunda vuelta electoral, calificó el mensaje de la Nación como una “estafa”.

