La periodista Juliana Oxenford se pronunció por primera vez sobre “Esto Es Guerra”, programa que compite con ella en el mismo horario. La presentadora de “Al Estilo Juliana” fue clara y respondió de manera contundente sobre el reality de “América TV”, la cual le ganó en el ráting el pasado lunes.

La periodista aclaró que se trata de programas de distinto formato: mientra ella periodismo, EEG hace entretenimiento:

“Son muchos los que me preguntan por la competencia, me piden que opine sobre el regreso de EEG. Primero, quiero decirles que si bien estamos en el mismo horario, no me corresponde hablar del tema porque somos formatos absolutamente diferentes: nosotros hacemos periodismo, ellos entretenimiento”.

Además, agradeció a los televidentes que prefieren verla a ella y conectarse a la programación de ATV.

“Agradezco a quienes nos ven y optan por nuestra propuesta informativa. Son ustedes quienes deciden qué ver y no hay nada más democrático que el uso del control remoto”; señaló.

“Sobre periodismo, opino y opinaré siempre. Sobre el resto, solo puedo decir si algo me gusta o no desde mi humilde posición de televidente. Los programas subsisten en la medida que la gente los siga viendo”; puntualizó en Instagram.

