Juliana Oxenford utilizó la última edición de su programa para denunciar que viene recibiendo amenazas mediante sus redes sociales, luego que criticara fuertemente al colegio Saco Oliveros de Salamanca por el caso de la niña Luhana, la niña que cayó del 4to piso de dicha institución estudiantil.

Y es que la conductora de televisión afirmó que le importa “tres pepinos” esas amenazas y que continuará denunciando a dicho centro educativo por no haber tomado cartas en el asunto en el caso de Luhana.

“Quiero decirles que muchas personas me han escrito mensajes, que no son gratuitos en redes sociales, diciéndome: ‘deja de meterte con el colegio’. Yo entiendo que esta institución educativa es enorme, que tiene sedes, escuelas en todas partes del Perú”, comenzó diciendo.

“Y a mí me importa y se los digo, claramente, tres pepinos que me amenacen, que intenten cerrarme la boca, o que pretendan que ya no hable más de este caso”, agregó tajantemente la comunicadora.

En ese sentido, volvió a cuestionar al abogado de dicha escuela, Américo Chueca, por asegurar que los únicos responsables de que Luhana haya decidido caerse del cuarto piso sean los padres de la niña.

