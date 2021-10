Juliana Oxenford no se quedó callada y evidenció su indignación frente a la investigación que afrontarían Beto Ortiz y Phillip Butters por ser “peligrosos para la libertad de prensa”.

Y es que la periodista afirmó que pese a los ataques que recibió por parte de ellos y su casa televisora, Willax TV, no está de acuerdo con dichas acusaciones.

“Para ser la principal odiadora de Beto Ortiz y Phillip Butters, no estoy a favor de que el Ministerio Público los investigue, porque me parece peligroso que esto suceda. El Estado no tiene porqué controlar algo que es fundamental de la democracia, que es la libertad de expresión”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Oxenford calificó sus actos profesionales como coherentes, pues asegura que nunca apoyó a Keiko Fujimori porque siente que ella no la representa en un marco de democracia.

“Yo a diferencia de estos señores, sí soy coherente (…) Sabiendo lo que me iba a pasar, sabiendo que me iban a llamar terrorista en la calle, sabiendo que ayer una tipa delante de mis hijos me gritó roja, me quedé callada porque estaba delante de mis hijos”, agregó bastante molesta.

“Esto es parte de lo que ha generado la señora Fujimori y lo que ha generado Phillip Butters, Beto Ortiz y mucha gente de Willax. Pero yo, estoy cumpliendo con lo que dije, voy a defender la democracia, no me voy a poner la camiseta de la señora Fujimori porque para mí ella no representa la democracia”, finalizó.

