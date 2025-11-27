El reconocido y experimentado coreógrafo y productor Julio Zevallos celebra sus 45 años de carrera lanzando su primer libro titulado, “¿Me dejo entender?”, que lo dedica a sus nietos, y a su maestro y guía, su “tío” Guillermo Rossini, recientemente fallecido.

“¿Me dejo entender?” narra sus inicios en la farándula nacional siendo todavía menor de edad, y va desde los años 70, dando a conocer su trabajo y anécdotas con figuras que hicieron historia en el mundo del espectáculo de nuestro país. Hace un recorrido por décadas de experiencias de los años 80 y 90, cuando los café teatros eran un boom y las vedettes marcaron su época de oro.

El padrino del libro es el empresario Mauricio Diez Canseco, quien acompañó a Julio Zevallos en este proceso, y lo reunió en conferencia de prensa con sus amigos artistas, Fernando Armas y Manolo Rojas, para juntos rendir un homenaje póstumo a don Guillermo Rossini, con un minuto de silencio.

“Mi tío Rossini fue una inspiración en cada paso que di en mi carrera”, dijo Julio Zevallos.

Zevallos celebra sus 45 años de trayectoria también con un grandioso espectáculo que se presentará este jueves 27 de noviembre en el Centro de Convenciones “Bianca” de Barranco. Entre los artistas que se presentarán figuran la gran Bartola, Hernán Vidaurre, Ernesto Pimentel, Zaperoko, Pamela Franco y orquesta, Carlos Vílchez, Susan Ochoa, Pintura Roja, Alvaro Rod y Tony Can.

Manolo Rojas dijo: “Para mí es un gran honor que Julio me haya invitado a este homenaje especial por su aniversario; y su libro marca una historia de su vida, los artistas que ya pintamos canas, lo hemos visto crecer y siempre trabajando con entrega y dedicación. Y no voy a poder comer ni dormir bien hasta terminar de leer este libro de tanta historia de la televisión en el Perú”.

De igual forma, Fernando Armas contó que con Julio Zevallos tiene muchas anécdotas y vivencias, pero sobre todo el mismo camino de llevar entretenimiento al público. “Julio Zevallos es una persona muy sencilla, noble, transparente, todo lo que ha aprendido ha sido en el campo, y todo también lo ha volcado con sus amigos, con los artistas que recién se están iniciando y con los que también ya tenemos una trayectoria, igual nos permitimos dejar que nos dirija porque tiene otra visión desde afuera como productor. Entonces, Julio Zevallos para mí es una persona importantísima en lo que es la televisión nacional y sobre todo en el entretenimiento”, remarcó Armas.

Finalmente, Julio Zevallos, Manolo Rojas, Fernando Armas, afirmaron que el espectáculo de este jueves 27 de noviembre se iniciará rindiendo un homenaje póstumo a don Guillermo Rossini dedicándole un 1 minuto de aplausos.

“Como los artistas ya sabemos, a pesar del dolor y la tristeza, el show tiene que continuar”, subrayó Manolo Rojas.