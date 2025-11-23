La Chola Chabuca tendrá a la folclórica Yarita Lizeth Yanarico como invitada en su programa “Esta Noche”, quien confesó la cercana relación que tiene con Alejandro Páucar, hijo mayor de la reconocida Dina Páucar.

En el adelanto del programa que se emite este sábado, la Chola Chabuca le pregunta a Yarita Lizeth si son ciertos los rumores de que Dina Páucar huele a suegra por la relación amorosa con su hijo mayor. Además, el propio Alejandro Páucar estará presente para llenar de elogios a Yarita, quien es ahijada artística de la “Diosa hermosa del amor”.

Será un programa de confesiones que presentará “Esta Noche”, que se ha convertido en el programa líder en su horario, con una propuesta diferente con la presencia de diversos artistas nacionales e internacionales, quienes abren su corazón y demuestran su talento.

Recordemos que Yarita Lizeth y Alejandro Páucar tienen una amistad muy fuerte, pues hace unas semanas lanzaron el tema “Hola, ¿cómo estás?”; que ha sido muy bien recibido en las redes sociales. Además, Yarita participó como invitada especial en el último aniversario de Dina Páucar.

TAMBIÉN ESTARÁN LAS DIVAS DE NUESTRA MÚSICA ANDINA

Además, “Esta Noche” presentará a las cantantes Sonia Morales, Amaranta y Flor de la Oroya, la gigante del folclor huanca; quienes contarán detalles no conocidos de su vida y carreras musicales que las emocionarán hasta las lágrimas.

Asimismo, la Chola Chabuca aprovecha la oportunidad para anunciar un regreso a los escenarios de una artista que nadie se imagina. Es decir, un vaivén de emociones se presentará este sábado en “Esta Noche”, que se emite por América Televisión después del “Reventonazo”.