Fuerte y claro. Karen Dejo se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras ser denunciada por su expareja Carlos Abanto, por presuntamente haber maltratado física y psicológicamente a la hija de 10 años que ambos comparten. Y es que según el padre de familia, la modelo habría tenido fuertes calificativos hacia la menor y hasta la habría botado de su casa.

Frente a esta grave acusación, la popular ‘Sabrosura’ decidió guardar silencio por varios días. Incluso, hasta festejó por todo lo alto su cumpleaños el último fin de semana, motivo por el que también fue bastante cuestionada.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Karen Dejo aprovechó la acogida que tiene por parte de sus seguidores, para enviarle un radical mensaje a sus detractores. “Gracias a todos por sus mensajitos y por tanto cariño. Este año estaba muy emocionada por celebrar mi cumpleaños, hace 10 años no lo festejaba y quería engreírme (me lo merecía)”, comenzó escribiendo.

“No voy a negar que desde el jueves no me siento muy bien y hasta pensé en cancelar todo, pero me puse a pensar entre lágrimas, es mi día y necesitaba sentir el amor de los míos (familia y amigos). Mi madre me enseñó a ser fuerte y seguir adelante”, agregó en su cuenta oficial de Instagram.

Además, la exchica reality también compartió una tierna fotografía junto a su hija y a su madre, dejando entrever que desmiente totalmente la acusación de maltrato que interpusieron en su contra. “Las amo. Esta es mi familia (falta mi abuelita) y solo las tengo a ellas, somos 5 mujeres y soy muy protectora con ellas”, puntualizó.

