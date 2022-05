No se calló nada. Karen Dejo estuvo como invitada especial en el programa “América Hoy”, donde no pudo evitar ser consultada sobre el escándalo que se desató tras la difusión de conversaciones aparentemente agresivas entre Mario Irivarren y Vania Bludau.

Y es que como se sabe, la exchica reality mantiene una relación de amistad de años con el joven empresario, motivo por el que salió a defenderlo y se refirió a su experiencia tratando a Vania.

“A mí me llamó la atención el hecho. Yo a Mario lo conozco desde el 2014 y con Vania he compartido camerino con ella. Yo jamás lo he visto a Mario con actitudes agresivas, nunca en mi vida... Sí colérico y renegón, pero más de eso, jamás lo he visto”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Sabrosura’ señaló que a pesar de tener bastante tiempo de conocer a Bludau, no ha mostrado actitudes impulsivas, pero si dejó entrever que tendría “puesta una coraza” para que no se acerquen a ella.

“A Vania tampoco la he visto en actitudes agresivas, pero si considero que Vania es una persona difícil de llegar a ella. Cada vez que la conoces a Vania, he sentido en mi percepción, que ella pone un muro que no permite ingresen a ella a conocerla como amiga en una conversación”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO