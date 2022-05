Karen Dejo se presentó este 19 de mayo en ‘América HOY’ para aclarar qué pasó con su galán, el empresario Rafael Casas de las Peñas, quien fe captado insultándola en plena vía pública, según las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’.

“Qué estás haciendo tú? Juzgándome y botándome. ¡Vete a la mie** conc**! Yo nunca te he dicho: ‘Karen voy a cambiar’”, se le oye decir al empresario, mientras que Karen le grita por su nombre cuando él se aleja.

¿Qué dijo Karen Dejo? La exintegrante de ‘Esto Es Guerra’ negó que le hayan agredido y dio una insólita respuesta sobre lo que ocurrió en el programa de América TV.

“Hemos visto un episodio donde sales discutiendo con quien sería tu pareja”; cuestionó Janet Barboza, a lo que Karen Dejo decidió defender a Rafael Casas de las Peñas.

“Lo único que voy a decir, es que en ningún momento hubo una agresión o un maltrato hacia mi persona. Él estaba contándome algo y, de alguna manera, se tomó de otra forma (...) No, no se estaba dirigiendo a mí, me estaba contando algo, no es que me estaba diciendo tales cosas a mí”, sostuvo.

