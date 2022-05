Se mandó con todo. Santi Lesmes sorprendió a propios y extraños al confesar el motivo que lo llevó a aceptar la propuesta de conducir el programa matutino en Latina TV, “Arriba mi gente”. Y es que según el polémico español, las experiencias personales y objetivos profesionales fueron lo fundamental en la firma de su contrato.

“Fue un cambio grande. Venía de estar los últimos cinco años en América TV y me sorprendí cuando llegó la propuesta de estar en este canal. Me preguntaron por mi familia y prepararon la propuesta con tanto cariño que era imposible decirles que no”, comenzó diciendo.

“Fue un cambio soñado. Estuve por años en el ‘primetime’ de la televisión peruana (sábados con Gisela Valcárcel) y necesitaba que la gente conozca al otro Santi Lesmes. Quiero cambiar un poco la imagen que el publico tiene de mí. Del jurado serio, directo, duro, cruel y frío por el Santi de todos los días”, agregó.

En ese sentido, Santi señaló que se sintió bastante decepcionado de canal 4, pues durante los casi 6 años que trabajó ahí, no lo valoraron, ni tomaron en cuenta.

“Hay algo que valoro mucho más que el dinero: el cariño, sentirme querido. Y sí que tengo que agradecer a América TV por todos los años de crecimiento, pero no sentía cariño por parte del canal. Cuando me preguntan qué fue lo que me hizo cambiar de bando, es que después de 6 años allí ellos no sabían qué día era mi cumpleaños, es un gran canal, pero es frío, no me sentía valorado”, indicó para La República.

