Jessica Newton fue duramente criticada en redes sociales por compartir un video viral del escándalo que protagonizó Rosa Elvira Cartagena, la Miss Perú que ‘robó' su propia corona y denunció que le habían asaltado.

Asimismo, compartió un video con el título “La Miss Perú que robó su corona”.

“Han pasado 23 años desde que le retiré la corona a Rosa Elvira y 29 desde que la coloqué por primera vez a Deborah de Souza. He vivido tantas historias y momentos inolvidables qué tal vez para mi 30 aniversario debería empezar a contar mi propia historia y no la que han creado los demás. Bien dicen que recordar es volver a vivir”, escribió la organizadora del Miss Perú en su cuenta de Instagram.

Este comentario hizo que la bombardearan de críticas por recordar un hecho bochornoso.

“Barro a otra chica, qué logros”; “Innecesario este video. A veces pierdes totalmente la perspectiva”; “Jessica, por qué mostrar un vídeo donde se muestra a una joven sin experiencia cometer un error tan bochornoso. Eso se llama amarillismo, morbo, etc.”; “Innecesario el video. Qué tiene que ver tus 30 años y tu historia con ese caso”; “¿Recordar es volver a vivir? Pero no arrastrando a otra persona, creo que no era necesario. Si cumples 30 años debiste sacar todos tus trabajos y no exponer nuevamente a alguien que tuvo un error y lo pago muy caro”; “¿Para qué recordar eso? ¿Tú quieres SHOW? Querida, estás perdiendo glamour”; fueron algunos de los comentarios.

¿Qué respondió Jessica Newton ante las críticas? “Que te puedo explicar si tú no quieres entender”, respondió la madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid.

¿Qué pasó con Rosa Elvira Cartagena?

Rosa Elvira Cartagena fue la primera modelo de descendencia afroperuana en ganar este certamen, en el Miss Perú Mundo 1999. Si embargo, el reinado le duró poco porque le quitaron el título tras descubrirse que había mentido en televisión nacional.

La modelo había dicho que fue víctima de un asalto y que los delincuentes le habían perdido diversos objetos personales como sastres, zapatos, joyas y entre ellos la corona del Miss Perú, valorizada en 100.000 dólares. Al final se descubrió que era una mentira y que no había ocurrido tal robo.

