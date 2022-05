Fiorella Méndez reapareció en redes sociales tras el escandaloso ampay que protagonizó con Óscar del Portal, Aldo Miyashiro y su amiga Fiorella Retiz. La joven productora de ‘La Banda del Chino’ se pronunció en sus stories de Instagram luego de varias semanas.

¿Qué pasó con Fiorella Méndez? Ella compartió una fotografía al lado de su pequeño hijo Alessio, a quien le celebró su fiesta cumpleaños por sus 3 añitos.

Para ello, la joven se reencontró con Pedro Loli y, juntos, organizaron la fiesta infantil que tenía como temática la serie “PAW Patrol”.

“Amor de mi vida”, escribió Méndez.

Instagram

Pedro Loli no se luce con ella

El cantante de cumbia Pedro Loli, quien ahora integra ‘Grupo 5′, compartió videos y fotografías de la celebración de su hijo en sus redes sociales, pero en ninguna de la imágenes se luce al lado de su expareja Fiorella Méndez.

Y es que Loli prefirió guardar silencio cuando se desató la polémica de infidelidad que envolvió a la madre de su hija. Sin embargo, los usuarios en redes siempre se lo recordaron.

Pedro Loli: Instagram

“Solo quiero que sepas lo mucho que te amo y que significas para mi, aquí estoy y estaré siempre para ti mi pequeñín. Gracias por el amor que día a día me das y por regalarme esa sonrisa que me llena el alma. Feliz vida mi amor!”; escribió Pedro Loli en la foto donde no aparece Fiorella Méndez.

TE PUEDE INTERESAR