La modelo Karen Dejo se mostró fastidiada con el periodista Samuel Suárez por realizar una broma sobre su salida de “Esto es guerra”. Y es que días atrás, ‘Samu’ comentó que la habrían echado del reality.

“Por ejemplo, Karen Dejo por gritarle un ratito a su jefe, la botaron y hasta el día de hoy no regresa”, dijo Samuel Suárez cuando hablaba del caso de Rosángela Espinoza.

A través de Instagram, Karen Dejo lamentó que el periodista no haya considerado su amistad antes de lanzar esa frase: “¿Por qué te digo ‘mi Samu’? Porque yo sí te considero mi amigo, en cambio tú, no sé, no tienes amigos en el espectáculo, no te interesa ser amigo de nadie. ¿Y los años que hemos compartido juntos? Has dormido en mi casa, yo he dormido en la tuya, empezaste conmigo en la televisión”.

“¿Y burlarte de mi salida de “Esto es guerra”? Sí, no estoy en “Esto es guerra” momentáneamente y entiendo tu trabajo de periodista y jamás me he metido”, comentó la ‘sabrosura’.

Karen Dejo señaló que el popular ‘Samu’ puede opinar, pero no burlarse: “Opina de mí lo que tú quieras según las circunstancias, pero ¿burlarse? No sé, no sé hasta que punto, no estoy de acuerdo, sentí que te estabas burlando de mi salida y me dolió”.

Por su parte, Samuel Suárez aseguró que “no me he burlado de tu salida, estaba opinando sobre Rosángela”. Asimismo, desmintió haber compartido momentos de amistad con Karen Dejo.

“¿Cuándo he dormido en tu casa o tú en la mía? Te estás confundiendo de persona, Karen”, escribió.

