La reconocida figura de la televisión, Karen Dejo, ha compartido su perspectiva sobre su larga trayectoria en el programa ‘Esto es Guerra’, enfatizando que los artistas veteranos se mantienen en la industria gracias a su talento y perseverancia. Además, aclaró que no existe ninguna disputa personal con Rosángela Espinoza, otra participante del programa.

Durante una entrevista reciente, Karen Dejo expresó que aquellos que demandan que los “históricos” de ‘Esto es Guerra’ den un paso al costado no comprenden que los artistas veteranos no han dejado de esforzarse ni ha surgido un “nuevo” que pueda ocupar su lugar. Agradeció por tener trabajo y afirmó que no existe ninguna rivalidad con Rosángela Espinoza.

“En mi cumpleaños, quiero expresar mi felicidad y gratitud hacia la vida. A medida que pasa el tiempo, uno valora los momentos simples que te brindan sonrisas y recuerdos, y selecciona mejor a las personas que te rodean”, compartió Karen Dejo. La artista también formó parte de la convocatoria de la Teletón, que se llevará a cabo los días 8 y 9 de septiembre.

Cuando se le consultó sobre si este sería su último año en ‘Esto es Guerra’, Karen respondió: “Me dejo llevar. Agradezco a la vida por tener trabajo y estabilidad, y me siento preparada para asumir cualquier reto artístico que se presente en el futuro”.

En relación a los comentarios en redes sociales que sugieren que los “históricos” deberían dar paso a nuevas generaciones, Karen Dejo subrayó: “Los artistas veteranos permanecen en la televisión durante muchos años no solo por casualidad, sino porque poseen talento, determinación, perseverancia. Ninguno de los antiguos ha bajado la guardia, o tal vez no ha surgido un nuevo talento que pueda ocupar el lugar que hemos cuidado con celo”.

TE PUEDE INTERESAR