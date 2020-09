Karen Schwarz salió al frente para responder algunos comentarios que le hacían llegar sus seguidores por las redes sociales, y en que en la edición del último jueves de su programa “Modo Espectáculos” apareció en pantallas con un ajustado vestido amarillo que cuando estaba sentada no podía ocultar su pancita demás. Incluso, ella se dio cuenta de ese detalle en vivo, pues dijo “no me digan nada que estoy con la faja, más ajustada no puedo estar”, indicó.

Por ello, en su cuenta de Instagram Karen no dudó en responder a aquellas personas que estaban más preocupadas en su silueta que en lo feliz que se sentía por tener un programa nuevo. “¡Así soy yo! Me han visto los últimos meses en pijama, sin maquillaje, despeinada, como soy. Hoy mi trabajo hace que me ponga un poco perica. Por mucho tiempo he escuchado a varias mujeres más preocupadas por sumir (meter) “la barriga” o esconder lo que no quieren que se vea por lo que pueden decir los demás”, señaló.

Asimismo, la conductora de “Modo Espectáculos” dejó sentado que está feliz como luce, pues aclaró que recién ha pasado 3 meses de haber dado a luz. “Mamis que están pasando por una etapa de post parto, no hay nada más bonito que vernos como un todo y sentirnos hermosas así como somos. Mis kilitos son míos de mi propiedad #A3MesesDeHaberDadoALuz”, señaló.

¿Y CÓMO LE FUE EN EL RATING?

En su segunda emisión del programa “Modo Espectáculos” el programa hizo 3.6 puntos, el día de su debut 5.1. mientras que “En Boca de Todos” 9.4 y la telenovela “Mi esposa joven” de ATV 5.1 respectivamente.