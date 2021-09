La conductora Karen Schwarz enfrentó a un usuario que le hizo un reclamo sobre el trato que le da a sus hijas, Antonia y Cayetana.

En la última publicación de Karen Schwarz con sus hijas, un cibernauta cuestionó a la conductora y señaló que trata con más “cariño” a su hija menor.

“Veo que le tomas más cariño a Cayetana que a Antonia, el cariño es mutuo hacia los hijos”, escribió la usuaria.

La esposa de Ezio Oliva no dudó en responder a la usuaria con un contundente mensaje: “Veo que cuando uno no sabe la historia del otro es mejor no sacar conclusiones”.

Foto: captura Instagram

¿Karen Schwarz está embarazada por tercera vez?

Recientemente, Karen Schwarz sorprendió a sus seguidores al revelar que tenía síntomas de embarazo pese a que se ligó las trompas: “Tengo mucho sueño, con nauseas, sin ganas de comer... (embarazada) no, estoy ligada, no hay forma, pero así me siento”.

Pese a que lo más seguro es que no esté embarazada por tercera vez, Karen Schwarz reveló que tenía que ir al médico a descartarlo: “Deben ser las pastillas que estoy tomando, es lo más seguro. ¿Les ha pasado que estando ligadas han salido embarazadas? Bueno, les quiero contar que acabo de hablar con mi ginecólogo y me ha dicho que vaya el lunes a una consulta”.

VIDEO RECOMENDADO

Alexandra Horler se casa

Con odontólogo.

TE PUEDE INTERESAR