La conductora de televisión Karen Schwarz nuevamente se enfrentó a sus críticos en las redes sociales. Y es que la esposa del cantante Ezio Oliva apareció irreconocible en un video publicado en su cuenta de Instagram.

¿Qué pasó con Karen Schwarz? La modelo hizo un ‘trend’ con la canción “Otra vez” de Zion & Lennox. Sin embargo, los seguidores de la artista se alarmaron por las pronunciadas ojeras de Karen, cuestionándola por su edad.

“Qué viejita te ves con ese filtro”, “estás vieja”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los usuarios.

Respecto a las ojeras, Karen Schwar afirmó: “siempre las he tenido pero ahora mucho más porque soy mamá 24/7 y le verdad no me molestan”.

Sin embargo, cuando la tildaron de “vieja”, la conductora de TV respondió de manera contundente.

“Como diría mi mami: ‘y qué bien se siente’. Quien no ha disfrutado sus años vividos y los que nos quedan por vivir es un amargado. Así que te invito a que disfrutes de los tuyos”.

