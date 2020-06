Karen Schwarz se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos tras recibir a su segunda hija, Cayetana. La conductora ha expresado su felicidad por esta nueva etapa y ha compartido uno de sus secretos para recuperar la figura.

A tres semanas de dar a luz a Cayetana, Karen Schwarz compartió imágenes de su figura. A través de Instagram, explicó que utilizó una faja materna pocos días después del nacimiento de su hija.

“Acabamos de cumplir 3 semanitas de la llegada de mi gordita. Si bien es cierto todo es importante en esta etapa, nosotras como mujeres seguimos viviendo cambios emocionales y físicos. Solo les puedo decir que uno de mis secretos es apreciar nuestro cuerpo y disfrutar de cada estado que nos regala haber vivido todo un embarazo”, escribió Karen Schwarz.

Fotos: Instagram Karen Schwarz

Karen Schwarz contó que también utilizó faja tras dar a luz a su hija Antonia: “Ya llevo 2 semanas y medias usando mi faja de @bela_fajasmaternas , la he probado luego de mis dos embarazos y la verdad es que son súper cómodas y el material es buenísimo, Mamis ahí está el datito”.

Por otro lado, Karen Schwarz reveló que no hace dietas, pero sí se alimenta de forma saludable: “cero dieta! Nunca he sido bueno haciendo dieta, me encanta comer rico, pero sobre todo al estar dando de lactar tengo q alimentarme bien”, respondió a una de sus seguidoras.

Fotos: Instagram Karen Schwarz

