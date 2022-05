El cantante Ezio Oliva abrirá el concierto de Camila en la Ciudad de México este viernes 20 de mayo de 2022, pero su esposa, Karen Schwarz, no podrá acompañarlo. Al respecto, la conductora contó que la razón por la que no viajó a México es porque su hermano se casará este sábado.

“Estábamos planeando ir toda la familia a ver a Ezio en ese concierto tan importante, pero mañana se casa mi hermano, entonces Ezio hoy día canta y vuela para llegar mañana, pero yo tengo que estar sí o sí, es el matrimonio de mi hermano”, explicó Karen Schwarz en Instagram Stories.

En ese sentido, un usuario le preguntó cómo lograba mantener su matrimonio a pesar de la distancia: “A ver, voy a hablar por mí, para empezar uno cree que la vida está como escrita ¿no? Que porque te casaste, ya no hay más que hacer, y recién empieza, recién”, respondió Karen.

“Para mí, el matrimonio es el inicio de una gran construcción, no una casita, un edificio (...) estamos en esa construcción día a día, noche a noche, cada vez que él viaja, seguimos construyendo y creo que nunca debemos asumir que porque ya somos esposos, ya no nos seguimos enamorando”, manifestó la presentadora.

Asimismo, Karen Schwarz aseguró que no hay “secretos” para un matrimonio exitoso: “Y para terminar creo que no existe esa varita mágica que te dice cuál es el ‘tip que me das para’, no existen tips, yo creo que es el compromiso, el respeto, el amor que le tienes a tu pareja, eso es”.

De otro lado, Karen Schwarz también dio su opinión sobre el divorcio: “Lo más importante es que uno busque su salud mental, su bienestar y hay parejas que al final hasta celebran cuando se divorcian, hay otros que sufren, entonces hay una historia detrás de cada divorcio, no podemos ser tan ligeros al opinar”.

Fuente: Instagram @karenschwarzespinoza

TE PUEDE INTERESAR