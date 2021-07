La actriz peruana Karina Calmet se pronunció a través de Twitter luego de que se conociera que miles de cubanos marcharon este domingo por las calles del pequeño poblado de San Antonio de los Baños, al suroeste de La Habana en una inédita protesta contra el gobierno, según videos de aficionados colgados en Internet.

Karina Calmet usó su cuenta de Twitter para rechazar la situación que se vive en Cuba. “Vamos Cuba!!!! No al comunismo! Libertad! #SOSCuba”.

Seguidamente, la actriz hizo una reflexión. “Cuba no es solo para ir a la playa y tomarse selfies por si acaso… Los hermanos cubanos han vivido bajo un régimen desastroso por décadas, que no ha respetado los derechos humanos. El sueldo mínimo en Cuba no alcanza para vivir en condiciones dignas. Muchos cubanos huyen”.

#SOSPeru apoyemos a nuestros queridos hermanos latinoamericanos víctimas del comunismo en Cuba y Venezuela.

No dejemos que ese régimen obsoleto se meta acá 🙏♥️🇵🇪🇻🇪🇨🇺 — KarinaCalmetOficial (@karinaCalmet) July 11, 2021

Además, pidió no permitir que Perú sea gobernado por el comunismo, según su punto de vista. “#SOSPeru apoyemos a nuestros queridos hermanos latinoamericanos víctimas del comunismo en Cuba y Venezuela. No dejemos que ese régimen obsoleto se meta acá”.

Finalmente, Karina Calmet cuestionó al presidente Francisco Sagasti. “Sagasti: vas a apoyar la libertad de Cuba? Te escuchamos!”.

