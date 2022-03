Contestó de todo. Karina Rivera estuvo en el podcast del comediante ‘Tobi’ y el youtuber ‘Dafonseka’, donde le hicieron preguntas hipotéticas sobre un posible retorno al canal 4 con el programa que vio nacer a Timoteo.

Dafonseka fue el encargado de mandar el dardo: “Si viene el canal 4 y te dicen, queremos que regrese Karina y Timoteo, pero el programa se tiene que llamar ‘Esto es Karina y Timoteo’”, ante la pregunta, Karina confesó que no le gustaría, ya que siente que estaría de más.

“El “Esto” está de más, el “esto’ es como esto es cualquier cosa, Karina.0 o Karina y Timoteo 2.0″, además agregó que la esencia de su programa se perdería, porque en su tiempo no existían los guerreros.

Intentando sacar más información, Dafonseka le dijo que en el caso que el canal acepte su nombre, pero le pida tener diez guerreros en su show, qué haría: “No, yo creo que no se debe perder la esencia, yo creo que Esto es Guerra, mantiene lo que es Esto es Guerra, mantiene su público, con Karina y Timoteo no existían guerreros en ese tiempo, pero sí había personajes como Gian Marco que nos ayudaban a completar cuatro horas de programa”.

