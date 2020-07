Karina Rivera decidió pronunciarse en los minutos finales de su programa sobre las fuertes acusaciones en su contra que hace la exesposa de su actual pareja, quien señala que la conductora se metió en el medio de su matrimonio.

“Si me permiten todos en el estudio y en sus hogares también, la semana pasada en la conferencia de prensa que tuve previa al programa, respondí tranquilamente que estoy en una relación. Lo dije porque no tengo nada que ocultar, saben que yo no soy de hablar de mi vida privada y de estar vinculada, mucho menos, a escándalos”, comenzó diciendo.

Asimismo, la animadora infantil señala que lo que más le afecta de esta situación son los distintos comentarios negativos que reciben sus hijos por las rede sociales. “De ayer a hoy me han tildado de todo (...) Han escrito en mis redes sociales, en las redes sociales de mis hijos los mayores insultos posibles que yo haya podido leer alguna vez”, aseguró.

Finalmente, Karina acusa al programa de Magaly Medina de incurrir en una práctica poco ética. “Estoy en pareja desde enero del 2020 con una persona que está separada desde febrero del 2019, no en febrero de este año como se dijo en el reportaje. La información dada en el día de ayer falta a toda la ética. Lamento el daño que han ocasionado a mi familia, soy una mujer que ha construido su vida en base a valores, me encuentro plena y feliz”, finalizó.

Karina Rivera se pronuncia sobre acusaciones

