Karina Rivera se encuentra actualmente en el ojo de la tormenta tras ser acusada de haberse metido en un matrimonio de más de 20 años. Así lo reveló Giuglianna Calisto, quien señala a la conductora como la manzana de la discordia entre ella y su esposo Alejandro Rodo Iglesias.

Frente a estas fuertes acusaciones, la animadora infantil no se quedó callada y se defendió delante de las cámaras de ‘Magaly TV, la firme'. “No tengo nada que hablar de mi vida privada, no salgo con personas que tengan un compromiso, no soy ese tipo de mujer. Yo salgo con una persona separada, si hay algún problema en la familia o interna, no es mía, yo sé con quién salgo (...)”, comenzó diciendo Karina.

Asimismo, señaló que ella y su actual galán son amigos desde la infancia, y que se encuentra separado de Giuglianna Calisto hace más de un año.

“Alejandro es una persona que conozco desde la infancia, hemos crecido juntos, yo estoy feliz con mi conciencia. Totalmente (descarta haberse metido en la relación), conozco a la familia, los hermanos. Si tiene algún problema ella, creo que no es conmigo ¿no? Creo que tiene que terminar de finiquitar, como te digo, yo salgo con una persona que está separada hace año y medio”, aseguró.

Por último, la popular presentadora aseguró que nunca se va a correr de dar algún tipo de declaración porque no está haciendo nada incorrecto. “Yo soy una persona divorciada, no me voy a correr porque yo sé que no estoy haciendo nada malo”, finalizó.

