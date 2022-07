Le dijo todo. Karla Tarazona no se calló nada y se refirió al aspecto físico que ahora maneja Macarena Vélez, quien actualmente se encuentra viviendo en Europa con su nuevo galán.

Y es que todo ocurrió en la última edición del programa “D’Mañana”, cuando la conductora revelaron su punto de vista sobre las nuevas imágenes de la exchica reality y su amiga Paula Manzanal.

“Esta en España junto a Macarena Vélez y unos filtros de impacto”, inició diciendo Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’. “Nooo, Macarena no se ve así, en persona Macarena no se ve así, ese filtro no le hace ninguna justicia”, añadió Adriana Quevedo.

Por su parte, la también locutora radial y esposa de Rafael Fernández, señaló que Macarena Vélez debería dejarse de tomar muchas fotos, ya que no luce totalmente bien ante la cámara y no sería para nada fotogénica.

“Para mí Macarena es una chica súper regia, pero ella no debería ni tomarse fotos ni grabarse porque no la beneficia en nada”, expresó Karla.

