¡No se calló nada! Christian Domínguez se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta pública tras confesar que le “prohíbe” a Pamela Franco vestir algunas prendas para salir a la calle. Y es que frente a ello, Karla Tarazona no pudo dejar de pronunciarse sobre la situación y le mandó “su chiquita” al padre de su último hijo.

Frente a ello, la expareja del cumbiambero lo comparó con su esposo Rafael Fernández, quien al parecer no influiría en su forma de vestir o de presentarse en la televisión.

“Mi esposo es un esposo muy amoroso, me aconseja, está muy pendiente, es cómo mi asesor. Está pendiente de mi imagen y las cosas obviamente”, comenzó diciendo.

“En mi caso, en la situación que estoy ahora obviamente ya quemé muchas etapas en mi vida y ahora estoy en mi etapa de mamá, esposa… No es que me prohíba, como tampoco me lo prohíbe, pero sí está muy pendiente de mis cosas, de asesorarme sobre qué cosas me quedan bien y qué cosas me quedan mal”, agregó.

En ese sentido, Karla Tarazona manifestó que ella decide qué ponerse, basado en cómo se sienta cómoda. “Yo veo mis cosas. Créeme que si de repente tuviera el cuerpazo, podría salir ahí, pero todavía me guardo”, finalizó diciendo.

