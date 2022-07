Tras la difusión del audio de la llamada entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba en redes sociales, Karla Tarazona no dudó en comentar este delicado hecho, cuestionando la actitud que tomó la modelo luego que su hija hiciera una grave acusación contra exesposo.

Todo se habría dado en la última edición del programa “D’Mañana”, donde primero Kurt Villavicencio fue el primero en opinar al respecto, en donde criticó el accionar de Melissa por haber llamado a Cuba altas horas de la noche para acusarlo de algo terrible.

“Muy extraño, porque Melissa Paredes llama a la una de la mañana a Rodrigo Cuba, sabiendo que a esa hora está dormido, diciendo que tenía que acercarse a la comisaría donde supuestamente está Melissa, pero en el audio que se escucha en ningún momento hay ningún ruido de comisaría, al parecer estaría en su casa y le increpa de algo terrorífico y monstruoso”, dijo el popular ‘Metiche’.

Tras ello, Karla Tarazona también se pronunció al respecto, señalando que ella hubiera ido de frente a la comisaría para hacer la denuncia respectiva y no lo hubiera llamado.

“Yo te voy a decir algo Metiche y a todas las mamás que me están viendo, si yo escucho que mi hija me cuenta algo que para uno sabemos que es grave, yo no voy a llamar al papá para decir ven tenemos que hablar... Yo si sé que a mi hija le ha pasado algo grave, voy a la comisaría y siento la denuncia”, dijo la presentadora de TV.

