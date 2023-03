Karla Tarazona no dudó en utilizar unos minutos de su programa “Préndete” para referirse a los S/ 78 mil soles que le debe Leonard León por la pensión de alimentos de sus dos hijos. Y es que la conductora señaló que el cantante siempre se excusa de que no tiene trabajo, mientras que Christian Domínguez buscó la manera para poder darle lo mejor a su pequeño Valentino.

En ese sentido, la presentadora dejó entrever que el líder de Gran Orquesta Internacional da una pensión mayor a lo que Leonard le pasa por dos pequeños.

“Valentino recibe su pensión completa más lo que yo también le puedo dar, pero no sería justo que a él yo le de lo mejor, mientras que mis hijos no les de nada solo porque el papá no le da”, comenzó diciendo.

Asimismo, Karla señaló que siempre ha buscado la manera de poder salir adelante con sus hijos, pese a los dimes y diretes con Leonard León y Olenka Cuba.

“Uno se esfuerza y eso es lo que hago yo por mis hijos. Yo siempre me voy a llenar la boca diciendo que me parto el lomo por mis hijos, para que venga cualquier hijo de vecino a querer minimizar y maquillar las cosas”, agregó.

“Cuando fue pandemia, el papá de Valentino y yo conversamos, porque eso es cuando dos personas razonan y conversan. Me dijo no tengo esto, pero puedo darte esto, y cuando la situación se nivele regresamos y cumplió con todo lo de Valentino, hasta vendió atunes para cumplir con su hijo. ¿Cuál es la diferencia?”, expresó Tarazona bastante indignada.

