Karla Tarazona sorprendió a propios y extraños al mostrar su nuevo Documento Nacional Identidad, donde ya figura como divorciada luego de un año de haberse separado oficialmente de Rafaél Fernández.

“Ahora ya no me vuelvo a casar, no tienen que alistar chachá porque voy a disfrutar mi soltería como debe ser. Mujer divorciada ahora es más precavida”, comenzó diciendo la conductora de ‘Préndete’.

Asimismo, la también locutora dejó bastante en claro que se encuentra soltera y sin compromiso, y así quiere seguir por un largo tiempo, aunque no le ha cerrado las puertas al amor.

“Estoy solterísima, con eso que me paran vinculando con Stiwart (Sotomayor), me están espantando los galanes. Ya ha pasado un año (de su separación), han cicatrizado las heridas, me siento una persona más estable y, si aparece alguien, bienvenido, pero déjenme sola, por favor”, agregó.

