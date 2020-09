Karla Tarazona no dudó en pronunciarse sobre las últimas declaraciones que habrían brindado las exparejas de su novio Rafael Fernández, dejando entrever que no puede tener hijos y que sería un “hombre mentiroso”.

Y es que para la locutora radial, solo las personas que no son felices y que no tienen nada que hacer se atreven a tocar temas tan privados. “¿Ahora se preocupan de que no pueda tener hijos? ¡Por Dios! Es otra (Luciana) que no puede ser feliz, no fueron pareja, solo salieron. (Ellas) sufren porque no las oficializaron”, manifestó.

Asimismo, la también actriz cómica asegura que no le preocupan los comentarios de Paola Félix “La mortificada”, ni de Luciana Onetti. “Es papá de tres, el último tiene 16 años, qué tanto les preocupa. Acepto que quieran pelearse porque no me oficializaste, pero meterse con temas privados...”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR