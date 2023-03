Leonard León decidió utilizar sus redes para contestarle a Karla Tarazona, luego que se le criticara por haberle festajado con una gran fiesta, el cumpleaños a su menor hija con Olenka Cuba.

Mediante sus redes sociales, el cumbiambero dejó entrever que sí cumple con los hijos que tiene con la conductora de “Préndete”, de lo contario, ya habría sido puesto tras las rejas,

“Buenos días, este video es para decirles lo siguiente. Si yo fuera un irresponsable que no cumpliera con mis deberes de lo que está establecido, hace rato yo estaría en prisión, y no lo estoy porque aún no se logran demostrar muchas cosas”, comenzó diciendo mediante su cuenta de TikTok.

Por último, el cantante señaló que no entrará en más detalles sobre el proceso legal que viene enfrentando a Karla Tarazona, quien confesó que Leonard debe un total de casi S/ 78 mil soles de devengados.

“ Es muy fácil hablar, decir tantas mentiras y solo escuchar a una parte . Por mi parte no la van a escuchar porque yo decidí netamente dedicarme a la música, no quiero dedicarme a aclarar puntos delicados de familia. Eso lo verá el Poder Judicial”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR