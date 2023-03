Con la reciente fiesta que le celebró Leonard León y Olenka Cuba a su hija, las críticas no tardaron en llegar, ya que el cantante sigue desligándose de la manutención de sus hijos con Karla Tarazona y su actual pareja salió en defensa de él, produciendo la respuesta de la conductora de ‘Préndete’.

Ante las críticas en contra de Leonard León, Olenka Cuba afirmó que juzgan a su pareja sin conocer la verdad, pero el abogado de la Tarazona reveló que el cantante sigue debiendo la manutención de sus hijos y ese monto se acumuló, motivo por el que Karla decidió hablar: “Lo que pasa es que ella pensará que en la radio voy gratis, a la tele voy gratis, mis redes son gratis y con la millonada que me va a dar (Leonard León) voy a vivir gratis”.

No es la primera vez que Olenka Cuba sale a defender a capa y espada a Leonard León, causando roses con Karla Tarazona, quien decidió recordarle que el problema no es con ella: “Como yo siempre digo, no le voy a responder a una tercera persona que no tiene nada que ver en la historia, aquí el denunciado es el papá, el que tiene que cumplir es el papá y la que tiene que responder soy yo como mamá, la tercera sobra porque los cuentos que te han metido a tu cabeza ya es tu problema. Yo escojo a mis enemigos y tú ni a eso llegas”.

